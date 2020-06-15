مستجدات كورونا بالبلاد: 67 إصابة جديدة والوفيات ترتفع لـ302

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة شخصين لترتفع الوفيات جراء الفيروس لـ302، بينما الإصابات 19122 إصابة.
ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن عدد الإصابات النشطة في البلاد 3447 مريضا، في زيادة بلغت 67 إصابة عن الحصيلة التي سجلت مساء الأحد.
وبما يتعلق بالحالة الصحية للمصابين، تشير المعطيات إلى أن الحالة الصحية لـ46 مصابا وصفت بالمتوسطة، بينما سجلت 33 حالة خطيرة، بينها 24 حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من الفيروس، وبلغ عدد المتعافين 15387، في ارتفاع طفيف بلغ 0.1%.
ويخضع 233 مريضا بالفيروس وصفت حالتهم بالمتوسطة والخطيرة للعلاج في المستشفيات، بينما الغالبية العظمى من المصابين وعددهم 3347، حيث وصفت حالتهم بالطفيفة يخضعون للحجر الصحي المنزلي أو الفندقي.
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