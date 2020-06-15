القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم مخدرات في حضرموت

الإثنين 15 يونيو 2020

تمكنت دوريات معسكر كوارتز في غيل باوزير من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص بالقرب من أحد المزارع في مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت بحوزتهم كمية من الحشيش المخدر.



وأوضحت قيادة معسكر كوارتز أنه بعد ورود معلومات تفيد بتواجد أشخاص بالقرب من أحد المزارع في ساعات متأخرة من الليل أثناء فترة الحظر ، تمت مداهمة المكان المتواجدين فيه بمدينة غيل باوزير متلبسين بحوزتهم كمية من مادة الحشيش ، وتم تحرير المحضر اللازم.

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وأضافت القيادة أن المتهمين تم تسليمهم لجهات الاختصاص لإستكمال إجراءات التحقيق وإحالة القضية والمتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

وشكرت قيادة المعسكر المواطنين الشرفاء الذين قدموا بلاغات عن المشتبه بهم في أنشطة المخدرات الذين يستهدفون تدمير الشباب والإقتصاد.

يذكر أن قيادة معسكر كوارتز قامت في وقت سابق بعمل محاضرة توعوية لأفراد المعسكر للحد من تعاطي وترويج الحشيش المخدر بين الشباب