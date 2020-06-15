- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل المغربي يجري عملية جراحية في القلب والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد 14 يونيو، عملية جراحية ناجحة في القلب بمصحة القصر الملكي بالرباط.
وأصدر الفريق الطبي للملك محمد السادس بيانا، قال فيه: "سجل الإيقاع الأديني لقلب الملك محمد السادس، عودة ظهور اضطراب من جديد".
وقد أوصى أطباء الملك، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (Ablation par radiofréquence) (الاستئصال بواسطة الترددات الراديوية)، التي أجريت له أمس الأحد 14 يونيو 2020، بمصحة القصر الملكي بالرباط، وفق ما ذكرت صحيفة (هسبريس) الإلكترونية.
وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت له يوم 26 فبراير 2018 بباريس؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر العاهل المغربي يجري عملية جراحية في القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.