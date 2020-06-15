شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك: السفهاء غرهم صبر وحلم رجال شبوة والان مع التفاصيل

الإثنين 15 يونيو 2020 قال الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس هيئة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن السفهاء غرهم صبر وحلم رجال شبوة فظنوا ذلك ضعفا وخورا سيجعلهم يمتطون ظهور الرجال.

وقال بن بريك في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر : “السفهاء غرهم صبر وحلم رجال شبوة فظنوا ذلك ضعفا وخورا سيجعلهم يمتطون ظهور الرجال، فقامت شبوة برجالها تلقن السفهاء دروسا في الوطنية والتحرر من رق عصابات الإخونج الإرهابية”. Advertisements واضاف:”سلام الله على شبوة #شبوه_تحرق_مليشيا_الاخوان”. جاء ذلك خلال تعليقه على المواجهات بين المقاومة الجنوبية وميليشيات الإخوان في مديريتي جردان ونصاب بمحافظة شبوة.

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