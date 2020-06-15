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شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان مسؤولين هنديين اثنين في باكستان والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
كشفت وسائل إعلام محلية، الإثنين، عن فقدان اثنين من مسؤولي المفوضية العليا الهندية في باكستان وسط أنباء عن اختطافهما، وفقا للعين.
ولم يصدر بيان رسمي في البلدين حول صحة الواقعة من عدمها حتى الساعة 7:30 ت.غ.
واندلعت بين الهند وباكستان 3 حروب، اثنتان منها بسبب إقليم كشمير المقسم بينهما.
وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة بعدما أصدرت الحكومة في نيودلهي قرارا بنزع صفة الحكم الذاتي التي كان يتمتع بها الشطر الهندي من إقليم كشمير ذي الأغلبية السنية المسلمة، في أغسطس/آب الماضي.
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