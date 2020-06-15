- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حجر صحّي على 10 مناطق إضافية في بكين والان مع التفاصيل
الإثنين 15 يونيو 2020
فُرض حجر صحّي على عشر مناطق سكنيّة إضافيّة في بكين، بحسب ما أعلنت البلدية اليوم الاثنين، في وقت سُجّلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في العاصمة الصينية.
وكانت السلطات عزلت في وقت سابق 11 منطقة سكنيّة قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص.
وتتطلّع السلطات إلى إجراء فحوص لـ 46 ألفا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.
كانت هذه تفاصيل خبر فرض حجر صحّي على 10 مناطق إضافية في بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.