اليمن.. مدير عام تريم يصدر بيان استنكار وإدانه لمحاولة استهداف موكب البحسني

الإثنين 15 يونيو 2020

أصدر مدير عام تريم رئيس المكتب التنفيذي بالمديرية بيان إدانة واستنكار لحادثة إستهداف موكب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني جاء فيه:



ندين ونستنكر حادثة استهداف موكب محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وذلك عبر عبوة ناسفة شديدة الإنفجار زرعت على الطريق المؤيدي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بمنطقة خلف.

وإننا في قيادة السلطة المحلية بتريم لنستنكر وندين بأشد العبارات هذا الأستهداف الإرهابي الجبان لرأس هرم السلطة بالمحافظة والذي من شأنه أن ينشر الإرهاب ويعمل على الاقلال بالسكينة العامة بالمحافظة وهذا ينم عن حقد هذه القوى لحضرموت وأمنها التي تقف خلف هذا الحادث الجبان.

وإننا لنجدد وقوفنا خلف جهود محافظ محافظة حضرموت في أستتباب الأمن بالمحافظة ومساعيه المباركة في حلحلة كافة المشكلات الخدمية خصوصاً مع الوضع الراهن التي يمر بها البلد عامة.

وإننا لنثمن جهود الأخوة في قيادة شعبة الإستخبارات بالمنطقة العسكرية الثانية الذي كشفت هذا المخطط الجبان والذي من شأنه أن يمس أمن حضرموت ويخلق الشائعات ويثير الأوقايل بحضرموت عامة وهذا إنما يدل على الحس الأمني الذي تتمع به قيادة وضباط وأفراد شعبة الإستخبارات وإننا لنوجه لهم رسالة شكر ونحيهم على الحس الأمني العالي الذي يتمتعون به.

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ختاماً ندعوا كافة القوى السياسية والقلبية والشخصيات الإجتماعية وكافة أطياف المجتمع بالوقوف صفاً واحد أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمن حضرموت ساحلاً ووادياً فحضرموت قوية بأبنائها ووحدة صفهم.

حفظ الله محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

حفظ الله حضرموت

مدير عام تريم

المستشار القانوني خالد عوض هويدي.