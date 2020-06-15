شاهد.. جرائم تركيا والوفاق مستمرة في ليبيا

الإثنين 15 يونيو 2020

عرضت قناة مداد نيوز مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان «جرائم تركيا والوفاق مستمرة في ليبيا»، ويكشف فيه عن تفاصيل نقل المرتزقة السوريين التابعة لتركيا الى ليبيا للقتال بجانب قوات الوفاق برئاسة فايلز السراج فى العاصمة الليبية طرابلس ضد الجيش الوطنى الليبي.



وأوضح "التقرير" أنة رغم أزمة تفشى فيروس كورونا التي تضرب تركيا بشكل كبير، إلا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل إرهابه في ليبيا، ودعمه للمليشيات الإرهابية بطرابلس، حيث أن تركيا نقلت دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وتابع " التقرير" أن عشرات المقاتلين السوريين وصلوا إلى ليبيا للمشاركة بالمعارك إلى جانب المليشيات المتطرفة المرتبطة بحكومة فائز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وبذلك، ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجندا" فضلا عن أن مطارات تركيا لا تزال تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا.