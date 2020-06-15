شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات «كورونا» حول العالم.. عدد الإصابات يقترب من حاجز الـ8 ملايين و435 ألف حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات
اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الاثنين، من 8 ملايين حالة، في وقت وصل عدد الوفيات إلى 435 ألفا و666، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 4 ملايين و130 ألف شخص.
وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ 2 مليون و191 ألف تليها البرازيل بـ 868 ألف مصاب تليها روسيا بـ 537 ألف مصاب ثم الهند والمملكة المتحدة.
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