شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات «كورونا» حول العالم.. عدد الإصابات يقترب من حاجز الـ8 ملايين و435 ألف حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات

اقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الاثنين، من 8 ملايين حالة، في وقت وصل عدد الوفيات إلى 435 ألفا و666، فيما بلغ عدد المتعافين نحو 4 ملايين و130 ألف شخص.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ 2 مليون و191 ألف تليها البرازيل بـ 868 ألف مصاب تليها روسيا بـ 537 ألف مصاب ثم الهند والمملكة المتحدة.