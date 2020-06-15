شكرا لقرائتكم خبر عن 7,9 مليون مصاب بـ«كورونا» حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في العالم تجاوز 9ر7 مليون حالة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات بلغ سبعة ملايين و 915 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين اقترب من 8ر3 مليون شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات 433 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل وروسيا والهند والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبيرو وفرنسا وألمانيا وإيران وتركيا وتشيلي والمكسيك وباكستان والسعودية.