شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يُدين الهجوم الداعشي بديالى العراقية والان نبدء بالتفاصيل

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي ، الهجوم الإرهابي الجبان لتنظيم داعش الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن والمدنيين الأبرياء بقرية ميخاس بمدينة خانقين في محافظة ديالى بجمهورية العراق والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكدَّ الدكتور السلمي فى بيان رسمي له اليوم تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة، معبراً عن تثمين البرلمان العربي العالي للجهود التي تبذلها القوات المسلحة العراقية لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، والدفاع عن أبنائه ضد مخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمن واستقرار العراق.