شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. 11502 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد إلى 9520 والإصابات 332424.
وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيانها اليوم أن ذلك جاء بعد تسجيل 325 حالة وفاة و11502 حالة إصابة جديدة في ال24 ساعة الماضية.
وكانت الحكومة الهندية أعلنت قبل أيام تمديد الإغلاق في المناطق التي تضررت بفيروس كورونا فيما سمحت بتخفيفات كبيرة في المناطق غير المتأثرة بشكل كبير بالفيروس.
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