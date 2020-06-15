شكرا لقرائتكم خبر عن 20 يومًا بلا إصابات .. تايلاند ترفع حظر التجوال الليلي والان نبدء بالتفاصيل
رفعت الحكومة التايلاندية حظر التجوال الليلي ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك ضمن تخفيف معظم القيود التي سبق أن تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما لا تزال حدود البلاد مغلقة أمام الوافدين الأجانب.
وتم حظر استقبال رحلات دولية حتى 30 يونيو، إلا أنه سيتم السماح بتسيير الرحلات الداخلية بكامل طاقتها بداية من اليوم الاثنين.
ولم تسجل تايلاند أي إصابات محلية بفيروس كورونا منذ 20 يوما.
ونصحت الحكومة المواطنين باستخدام تطبيق لتتبع المواقع تابع لها في حال ظهور حالات إصابة جديدة.
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