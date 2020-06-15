- 1/2
- 2/2
الخليج 365/باريس/ علي ناجي
وبين التصنيف الذي نشر على الموقع الالكتروني لمزود شبكات الخدمة الافتراضية "NordVPN" ، أن "العراق من اقل البلدان ضعفاً للهجمات الالكترونية، وكذلك الهند ونيجيريا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا"، مبينةً ان "الهند من بين أقل البلدان ضعفاً لأن ثلث السكان فقط يستخدمون الإنترنت، وربع السكان فقط يملكون هاتفاً ذكياً".
واوضح ان "اكثر البلدان تعرضاً للهجمات هي أيسلندا والسويد والإمارات والنرويج والولايات المتحدة"، لافتا الى ان "بعض هذه الدول أغنى البلدان وأكثرها تقدما في العالم لكنها تتعرض للهجمات".
ويشير التصنيف، الى أن السنوات الأخيرة، أصبحت الهجمات الإلكترونية جزءً من حياتنا اليومية وآفة في جميع أنحاء العالم.
وجمعت "Statista"، بيانات اجتماعية - اقتصادية، وبيانات رقمية، وبيانات عن جرائم الفضاء الحاسوبي من هذه البلدان.
بعدها قام "NordVPN" بتحليل مجموعة البيانات هذه لتحديد الترتيب.
كانت هذه تفاصيل خبر تصنيف عالمي: العراق اقل البلدان عرضة للهجمات الالكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.