تصنيف عالمي: العراق اقل البلدان عرضة للهجمات الالكترونية

أظهر تصنيف عالمي للمخاطر الالكترونية التي تتعرض لها دول العالم، أن العراق من اقل البلدان عرضة لتلك الهجمات.

وبين التصنيف الذي نشر على الموقع الالكتروني لمزود شبكات الخدمة الافتراضية "NordVPN" ، أن "العراق من اقل البلدان ضعفاً للهجمات الالكترونية، وكذلك الهند ونيجيريا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا"، مبينةً ان "الهند من بين أقل البلدان ضعفاً لأن ثلث السكان فقط يستخدمون الإنترنت، وربع السكان فقط يملكون هاتفاً ذكياً".



واوضح ان "اكثر البلدان تعرضاً للهجمات هي أيسلندا والسويد والإمارات والنرويج والولايات المتحدة"، لافتا الى ان "بعض هذه الدول أغنى البلدان وأكثرها تقدما في العالم لكنها تتعرض للهجمات".