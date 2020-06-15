بالصورة: غزل وحب بين أحلام وزوجها

تغزلت النجمة الإماراتية أحلام بزوجها القطري مبارك الهاجري، خلال تعليقها على صورة نشرها من مرحلة طفولته، باللونين الأسود والأبيض. وقالت الفنانة الخليجية في تغريدتها عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "عمري هالوجه يا بختي وحظي ونصيني احمد الله واشكره طول عمري على هالنعمه نعمه مبارك الهاجري حبيبي وصديقي وابو عيالي ونور عيوني اللي اشوف بها الله لا يحرمني منك ويخليك تاج على راسي طول عمري".

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