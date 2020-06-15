هذه المشروبات تساعدك على النوم بشكل أفضل

حذر العلماء الناس من قلة النوم: سوء النوم وقلة النوم وعدم الراحة يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب.
يحتوي الحليب الدافئ على الأحماض الأمينية التربتوفان، مما يزيد من إنتاج هرمون السعادة، السيروتونين. يساعد شاي البابونج أيضًا على النوم.
يمكن أن يعمل حليب اللوز كمنتج مساعد. كما أنه يساعد على إنتاج المزيد من السيروتونين، بالإضافة إلى أن حليب اللوز غني بالمغنيسيوم - وهو "مساعد" آخر للنوم الصحي.
حذر العلماء الناس من قلة النوم: سوء النوم وقلة النوم وعدم الراحة يمكن أن تسبب تصلب الشرايين وأمراض القلب. نُشرت الدراسة في مجلة PLOS Biology.
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