عضو بالأمن النيابية يدعو إلى استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج

وقال عليوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التعدي المستمر على الأراضي العراقية من قبل القوات التركية يعتبر انتهاكاً صريحاً لسيادة العراق".

وأضاف، أن "على رئيس الوزراء ووزير الخارجية استدعاء السفير التركي وتسليمه ورقة احتجاج ولربما تصل إلى الشكوى لدى الأمم المتحدة".



وتابع، أننا "نرى ما أقدمت عليه (تركيا) من انتهاك سافر للسيادة العراق يعتبر استخفافاً بالقرارات الأممية من جهة وسيادة العراق من جهة أخرى".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

فيما أفادت مواقع إخبارية كردية عراقية، بأن الطيران الحربي التركي استهدف مواقع لحزب العمال في كل من؛ سنجار، مخمور، الزاب، قنديل، خواكورك، برادوست، جبلي كاره ومتين، زيني ورتي ومناطق بالكايتي.