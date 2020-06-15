عضو بالأمن النيابية يدعو إلى استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، الاثنين، وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير التركي في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج على "انتهاك" أنقرة للسيادة العراقية.
وأضاف، أن "على رئيس الوزراء ووزير الخارجية استدعاء السفير التركي وتسليمه ورقة احتجاج ولربما تصل إلى الشكوى لدى الأمم المتحدة".
وتابع، أننا "نرى ما أقدمت عليه (تركيا) من انتهاك سافر للسيادة العراق يعتبر استخفافاً بالقرارات الأممية من جهة وسيادة العراق من جهة أخرى".
وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".
فيما أفادت مواقع إخبارية كردية عراقية، بأن الطيران الحربي التركي استهدف مواقع لحزب العمال في كل من؛ سنجار، مخمور، الزاب، قنديل، خواكورك، برادوست، جبلي كاره ومتين، زيني ورتي ومناطق بالكايتي.
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