الكشف عن أول مكيف محمول.. فيديو

ويعد جهاز Blaux Wearable AC بمثابة اختراق في عالم تبريد الهواء الشخصي، حيث كان المصممون يبحثون عن طريقة فعالة وبأسعار معقولة للتخفيف من الشعور بالحرارة، وبدلاً من تبريد الغرفة بالكامل، اكتشفوا طريقة لتبريد الجسم فقط، بحسب ما ذكر موقع "marketwatch".

ويجلب الجهاز شعوراً بالبرودة بعد ثوانٍ فقط من تشغيله، حيث يعمل على تبريد الهواء الساخن من حول المستخدم بسرعة ويحوله إلى هواء بارد ومنعش، وما عليك سوى وضعه حول رقبتك للشعور بالانتعاش خلال لحظات.



ويستخدم الجهاز مزيجاً من المراوح والفلاتر الهادئة فائقة الجودة، ومع شفرات الهواء الموضعية يمكنك بسهولة تحديد المكان الذي تحتاج إلى تبريده، ويناسب هذا الجهاز جميع أحجام الأعناق.

الجهاز خفيف الوزن مريح للارتداء، وهو مناسب لأي شخص يريد الهرب من حرارة الصيف، ويناسب الرجال والنساء وحتى الأطفال، وبمجرد وضعه حول عنقك تشعر أنك تجلس في غرفة مبرّدة.