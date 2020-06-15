الكشف عن أول مكيف محمول.. فيديو

صمم مجموعة من المهندسين الأمريكيين جهاز تكييف محمول يمكن وضعه حول العنق للحصول على الانتعاش في الأجواء الحارّة.
ويجلب الجهاز شعوراً بالبرودة بعد ثوانٍ فقط من تشغيله، حيث يعمل على تبريد الهواء الساخن من حول المستخدم بسرعة ويحوله إلى هواء بارد ومنعش، وما عليك سوى وضعه حول رقبتك للشعور بالانتعاش خلال لحظات.
ويستخدم الجهاز مزيجاً من المراوح والفلاتر الهادئة فائقة الجودة، ومع شفرات الهواء الموضعية يمكنك بسهولة تحديد المكان الذي تحتاج إلى تبريده، ويناسب هذا الجهاز جميع أحجام الأعناق.
الجهاز خفيف الوزن مريح للارتداء، وهو مناسب لأي شخص يريد الهرب من حرارة الصيف، ويناسب الرجال والنساء وحتى الأطفال، وبمجرد وضعه حول عنقك تشعر أنك تجلس في غرفة مبرّدة.
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