هذا التطبيق يكشف إن كان هاتفك مخترقاً... حمّله فوراً!

ويستطيع تطبيق iVerify أن يكشف لك إن تعرض هاتفك للقرصنة، وهو ماسح أمني يتأكد من أن الهاتف يستفيد من ميزات الأمان الأساسية.

كما يقدم التطبيق مجموعة واسعة من النصائح والحيل لتحسين الخصوصية ، وجعل آيفون عصيا على القراصنة.



ويتم تحديث التطبيق أيضا مع تغير درجة ونوع التهديد، مما يسمح له بمواكبة القراصنة.