هذا التطبيق يكشف إن كان هاتفك مخترقاً... حمّله فوراً!

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يمنح تطبيق يتم تشغيله على أحدث إصدار من نظام iOS القدرة على التأكد من السلامة الأمنية للهاتف، وفق تقرير تقني لموقع "زيد نيت" في نسخته الأميركية.
كما يقدم التطبيق مجموعة واسعة من النصائح والحيل لتحسين الخصوصية ، وجعل آيفون عصيا على القراصنة.
ويتم تحديث التطبيق أيضا مع تغير درجة ونوع التهديد، مما يسمح له بمواكبة القراصنة.
كما يقدم مجموعة كاملة من الأشياء الأخرى من معلومات حول كيفية تأمين حسابات أبل، وفيبسوك، وغوغل، وإنستغرام وباقي مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا يعد التطبيق مجانيا بل يكلف ثلاثة دولارات، ويتوافق مع الأجهزة التي تعمل بنظام iOS.
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