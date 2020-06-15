صور من الديوانية .. الاجراء اليوميون يعودون للاحتجاج في الشارع

نظم المئات من الأجراء اليوميين في محافظة الديوانية، اليوم الأحد، تظاهرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف مستحقات مالية متأخرة. وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن المئات من الاجراء اليوميين والعاملين بصفة عقود في مختلف الدوائر الحكومية نظمروا، صباح اليوم، تظاهرة انطلقت من الفلكة الحجرية وسط المحافظة، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وصرف مستحقات مالية متأخرة منذ عدة اشهر.



وأوضح أن المتظاهرين ينتسبون لدوائر البلدية والصحة ومؤسسات حكومية أخرى، لافتا الى رفعهم شعارات ويافطات تطالب بتحويلهم على الملاك الدائم أسوة بباقي الموظفين. Advertisements وشهدت محافظة الديوانية يوم امس الاحد، 14 حزيران ، اقتحام مبنى مديرية تربية المحافظة خلال تظاهرة نظمها "المحاضرون مجانا"، للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتثبيتهم على الملاك الدائم.



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