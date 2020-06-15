رسالة مؤثرة من شيرين لطفل يبكي بسبب كورونا

أبدت الفنانة شيرين عبدالوهاب تعاطفا لافتا مع طفل ظهر بفيديو وهو يبكي بحرقة بسبب الحجر المنزلي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وحرمانه من الخروج من المنزل، حيث تمنى أن تعود الحياة كما كانت قبل انتشار الوباء ليتمكن من ممارسة الحياة الطبيعية. ونشرت شيرين الفيديو على صفحتها الرسمية عبر "توتير" موجهةَ رسالة مواساة للطفل وقالت: "حبيب قلبي.. ربنا يحفظك لأهلك.. والدنيا ترجع زي الأول وأحسن قريب إن شاء الله، وأوعدك إن شاء الله نخرج أنا وأنت نتفسح".



تجدرة الإشارة إلى أن هذا الفيديو يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ شهرين لكن التفاعل معه زاد بعد ارتفاع الوفيات والإصابات بكورونا في مصر.

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