رسالة من كوريا الجنوبية للإمارات.. 40 عاما على العلاقات

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن، بمناسبة الاحتفاء بمرور 40 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية.

وتسلم الرسالة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال استقباله في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، كيم جون، نائب وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والصحة والزراعة.

كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان أيضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين على صعيد تبادل الخبرات البحثية والعلمية وتطبيق الفحوصات المتقدمة لاكتشاف حالات الإصابة بالفيروس.

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وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن العلاقات الإماراتية الكورية تعد نموذجا يحتذى به وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.



وأشار إلى أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا يجمعهما تعاون مشترك وشراكة استراتيجية خاصة في العديد من المجالات الحيوية ولعل أبرزها مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين في قطاع الطاقة النووية السلمية تعد نموذجا للتعاون البناء بين الدول ولاسيما أن قطاع الطاقة النووية السلمية بات محركا اقتصاديا وعلميا واجتماعيا.

من جانبه، أكد نائب وزير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية على علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة الإماراتية الكورية.

وأشاد بالتعاون البناء بين البلدين في العديد من المجالات الهامة مثل مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وأعرب عن تطلع بلاده ومع الاحتفاء بمرور 40 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين إلى تطويرها وتعزيزها بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.