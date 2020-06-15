ماضي سياسي بارز يضع "البديل الألماني" تحت المراقبة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية براندنبورج الألمانية وضع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي تحت المراقبة في نطاق الولاية. وقالت وزارة الداخلية المحلية، اليوم الإثنين إن الهيئة اتخذت هذا القرار عقب مراجعة طويلة المدى. لكن يبدو أن ماضي أحد رموز الحزب الذي أقصي مؤخرا بأغلبية ضئيلة كان المحرك الأبرز خلف قرار مراقبة نشاط الحزب. وأزيح السياسي البارز في ولاية براندنبورج، أندرياس كالبيتس، من عضوية الحزب بأغلبية ضئيلة من أصوات هيئته الرئاسية على المستوى الاتحادي، وذلك على خلفية عضويته لتنظيم "الشباب الألماني المخلص" اليميني المتطرف وحزب "الجمهوريون" اليميني المحافظ في تسعينيات القرن الماضي.

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