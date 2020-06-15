جونسون ينتصر لتشرشل في معركة "التماثيل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في خضم جدل بشأن إزالة تماثيل رموز تاريخية، انتصر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون لونستون تشرشل الزعيم التاريخي للبلاد الذي قادها إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال جونسون إن بريطانيا لا يمكنها "تغيير" قاعدتها الحضارية وتاريخها المعقد حيث إن ذلك من شأنه تشويه ماضيها.

وكتب جونسون في صحيفة ذا تليجراف "إذا بدأنا تطهير السجل وحذف صور الجميع باستثناء أولئك الذين تتفق مواقفهم مع مواقفنا، فإننا بذلك نشارك في كذبة كبرى وفي تشويه تاريخنا".

ودافع جونسون عن تشرشل قائلا إنه "لمن السخف ومما يبعث على الأسف" أن يتعرض تمثال رئيس الوزراء السابق لأي خطر.

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وأضاف: "لقد كان بطلا، وأعتقد أنني لست الوحيد الذي أقول إنني سأقاوم بكل ما أوتيت من قوة أي محاولة لإزالة التمثال من ساحة البرلمان وكلما كان رفع درعه الواقي أقرب كان ذلك أفضل".

وقامت السلطات بتغطية تماثيل شخصيات تاريخية كثيرة مع خروج المتظاهرين المناهضين للعنصرية إلى الشوارع في أعقاب مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي واضعين التماثيل نصب أعينهم في تحديهم لماضي بريطانيا الاستعماري.

وجونسون أحد المعجبين بتشرشل وكاتب سيرته ويقول المقربون منه إنه يرغب في محاكاته.