السلطات الصينية تفرض حجرا صحّيا على 10 مناطق سكنيّة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

فرضت السلطات الصينية، الإثنين، حجرا صحّيا على 10 مناطق سكنيّة إضافيّة في العاصمة بكين، بحسب ما أعلنت البلدية الإثنين، في وقت سُجّلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات 24 الأخيرة.



وكانت السلطات عزلت في وقت سابق 11 منطقة سكنيّة قريبة من سوق كبير من بكين، وشرع 24 مركزا في إجراء فحوص شملت عشرة آلاف شخص.

وتتطلّع السلطات إلى إجراء فحوص لـ46 ألفا آخرين يسكنون أحياء محيطة بالسوق.

وكانت الصين قد دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر نهاية العام الماضي في ووهان (وسط)، مستعينةً بإجراءات تتدرّج من وضع كمامات واقية، إلى إقرار الإغلاق والعزل.

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لكنّ اكتشاف مجموعة جديدة من الإصابات المحلّية في سوق لبيع المواد الغذائيّة بالجملة أثار قلقًا واسعًا وعزّز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

وأعلن مسؤولو الصحّة الصينيّون تسجيل 49 إصابة جديدة بكورونا المستجدّ، الإثنين، بينها 36 حالة في العاصمة بكين، ما يثير المخاوف من موجة وبائيّة ثانية.

وفي المجموع، هناك حاليا 177 شخصًا مصابين بالفيروس في الصين - اثنان حالتهما خطرة - وهو المعدّل الأعلى للإصابات منذ أوائل مايو/أيّار/ الماضي .

ويُعدّ تسجيل حالات جديدة نبأ مقلقاً لبقيّة العالم، إذ يُلقي الضوء على صعوبة السيطرة على وباء لا يزال يجتاح أمريكا اللاتينية وإيران وجنوب آسيا.