شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرض حجر صحّي على 10 مناطق إضافية في بكين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 فُرض حجر صحّي على عشر مناطق سكنيّة إضافيّة في بكين، بحسب ما أعلنت البلدية اليوم الاثنين، في وقت سُجّلت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في العاصمة الصينية.

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