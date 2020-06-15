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الإمارات تتحوّل إلى أفضل معيار محاسبي مالي عالمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

الإمارات تتحوّل إلى أفضل معيار محاسبي مالي عالمي

متابعات_ الخليج 365

في خطوة مفصلية ترفع كفاءة إعداد الميزانية الاتحادية ومستويات الإدارة المالية العامة استعداداً للمستقبل، أعلنت وزارة المالية عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تحوّل الحكومة الاتحادية لأساس الاستحقاق المحاسبي، وذلك خلال مرحلة العمل عن بُعد التي أثبتت الوزارة خلالها المرونة والإبداع في التفكير.

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وشملت المرحلة الأولى من المشروع كلاً من وزارات الاقتصاد، وتنمية المجتمع، والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وكذلك الهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للجمارك، ووكالة الإمارات للفضاء.

 

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، حرص حكومة الإمارات على التخطيط الاستباقي والاستراتيجي للمستقبل، من خلال تبني وإطلاق مشروعات رائدة ومبتكرة، تدعم تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، في أن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيامها عام 2071.

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