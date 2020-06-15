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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرائم عديدة ترتكبها مليشيات السراج ومرتزقة اردوغان ضد المدنيين في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
ارتكبت مليشيات حكومة فايز السراج والمرتزقة السوريون المدعومون من أنقرة عدة جرائم ضد المدنيين وممتلكاتهم، منذ دخولها مدينة ترهونة الليبية.
وقامت مجوعات مسلحة، بعدة أعمال انتقامية ضد ممتلكات المواطنين المدنيين الداعمين للجيش الوطني، حسب إفادات شهود عيان، وفقا للعين.
وأفاد شهود العيان بأن المليشيات أحرقت مزارع زيتون، واعتدت على المنازل والمحال التجارية وقامت بسرقة الممتلكات، مما اضطر مئات الأسر لترك منازلهم والنزوح شرقا باتجاه مدن إجدابيا وبنغازي.
كما تعرضت محطة كهرباء ترهونة، حسب شهود العيان، لأعمال تخريبية انقطع على إثرها التيار الكهربائي والاتصالات الأرضية والإنترنت المنزلي.
ورغم التزام قوات الجيش الليبي بما يخصه من تعهدات حول الاستمرار في المحادثات العسكرية إلا أن المليشيات إلى الوقت الحالي لم تنفذ أي من تعهداتها بسحب المرتزقة الأجانب (سوريون وتشاديون) والقوات والمستشارين الأتراك، كما اعتدت على مناطق مدنية من المؤيدة للجيش الليبي في المنطقة الغربية.
وقامت المليشيات بعمليات تصفية ضد عدد من أهالي ترهونة الرافضين للخروج من المدينة والمتمسكين بمنازلهم وسرقت محتويات هذه المنازل، وفقا لشهود العيان.
وخرجت العديد من التظاهرات السلمية في العديد من المدن مثل بنغازي والبيضاء وإجدابيا وغيرها رافضة للتدخل العسكري التركي في ليبيا واصفة إياه بـ"الاحتلال".
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