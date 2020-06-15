شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. موسم سقوط رجال تميم فى واشنطن .. الفضائح تكشف المخطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تداول نشطاء فيديوجراف عبر مواقع التواصل الإجتماعى يسلط الضوء على فضيحة معهد قطر أمريكا الذى كشفت تحقيقات السلطات الأمريكية أنه يستخدم لتشكيل لوبى قطرى داخل الولايات المتحدة الامربكية.

واعتبر الفيديوجراف أن وزارة العدل الأمريكية تلاحق عملاء تميم السريين وإن التحقيقات كشفت إن معهد قطر إمريكا تم تأسيسه بعد شهرين من المقاطعة العربية لقطر،حيث يصف المعهد نفسه بأنه مؤسسة ابحاث مستقلةلكنه يعمل فى الخفاء على الترويج لنظام تميم.

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وأشار الفيديوجراف إلى ان التحقيقات أظهرت تلقى المعهد نحو ٥.٢ مليون دولار دعما من السفارة القطرية فى واشنطن ،ومليون دولار من المجلس القومى للسياحة ،وأن سفارة تميم فى واشنطن تعهدت بدفع ١.٢ مليون دولار سنويا للمعهد مقابل تسخير جهوده لمعالجة القضايا المثارة ضد قطر والدفاع عن قنوات الجزيرة وعلاقات تميم بطهران وكذلك الاتهامات التى تلاحق تميم بدعمالارهاب والاخوان.