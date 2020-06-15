منعها من زيارة شقيقها المسجون.. ربة منزل تقتل زوجها بسم الفئران بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت قرية أسنيت التابعة لمركز ومدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، مقتل مسن، واتهام زوجته بأنها وضعت له سم فئران في كوب عصير، للتخلص منه، نظرا لتعدد الخلافات الزوجية بينهما، والتي كان آخرها منعه لها من زيارة شقيقها المحبوس في سجن أبو زعبل.

تلقى المقدم إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، بلاغا من الأهالي بقرية أسنيت بدائرة المركز، بوفاة "السيد ك. ا"، 56 سنة، بالمعاش، وبسؤال زوجته "ولاء م. ا" 30 سنة ربة منزل أقرت بأن الوفاة طبيعية، وبالكشف الطبي تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وجرى التصريح بالدفن.

وفي وقت لاحق، حضر لديوان المركز أسرة المجني عليه، واتهموا زوجته بالتسبب في الوفاة.

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جرى إخطار اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، وتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية.

وبإعادة مناقشة "ولاء. م. ا" زوجة المجني عليه، اعترفت بارتكاب الواقعة، وروت في التفاصيل أنها وضع مادة سامة له في كوب عصير، عقب تناول العشاء، وعقب ذلك استغرق المجني عليه في النوم ومات.

وأشارت على أن ذلك بسبب تعدد الخلافات الزوجية بينهما، كان آخرها منعه لها من زيارة شقيقها المحبوس بسجن أبو زعبل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.