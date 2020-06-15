كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 09:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقرير: ألمانيا تعتزم زيادة مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة Die Welt دي ويلت، اليوم الاثنين، عن حسابات حكومية تفيد بأن ألمانيا ستزيد مساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 42٪، أو 13 مليار يورو (14.63 مليار دولار) سنويًا، على مدار السنوات القادمة، بناءً على مقترحات من بروكسل.

وقالت ويلت إن أحدث المقترحات المقدمة من بروكسل أوضحت أن الدول الأعضاء بحاجة إلى دفع حوالي 1.075 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في الميزانية على مدى السنوات السبع المقبلة - استنادًا إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018، مما يعني إجمالي 1.1 تريليون يورو.

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعًا افتراضيًا يوم الجمعة لمناقشة ميزانية الاتحاد للفترة 2021-27، تسمى الإطار المالي المتعدد السنوات (MFF)، بالإضافة إلى صندوق التعافي من الفيروس التاجي المخطط.

ولم يكن لدى متحدث باسم الحكومة الألمانية تعليق فوري على التقرير عندما اتصلت به رويترز.

