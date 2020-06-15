اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يهدم منزلا في شعفاط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما هدمت جرافات الاحتلال منزلا في مخيم شعفاط بحجة البناء دون تراخيص.

واقتحمت شرطة الاحتلال برفقة الجرافات مخيم شعفاط وحاصرت حي راس شحادة ومنعت من السكان دخوله، حيث أقدمت الجرافات على هدم منزلا قيد الإنشاء.

إلى ذلك، أفاد نادي الأسير قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الحميد محمد عبد الحميد صلاح، من قرية برقة في مدينة نابلس.

وفي محافظة طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال عكرمة خالد قاسم أبو سريس من مخيم نور شمس، والأسير المحرر مراد مصطفى عطية شهاب من بلدة عنبتا، بعد أن داهمت منزليهما.

بينما في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابين وهما: أمجد كنعان حامد وأحمد ياسين السيد، من قرية بيتين شمال شرقي رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال اقتحام قرية بلعين، فيما اندلعت المواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة كفر نعمة بالمدينة.

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وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه، من بلدة "اسكاكا"، واقتادته إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد إبراهيم قادوس، من بلدة الزاوية على حاجز عسكري قرب بلدة قراوة بني حسان، وداهمت القوات منزل الأسير قادوس وعبثت بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة نبع السلطان في مدينة أريحا، وقامت بحملات تفتيش ومداهمات.

وفي محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال صباح اليوم الإثنين، خمسة مقدسيين من بلدة الطور.

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة عناصر من المخابرات بلدة الطور، وداهمت عدة منازل ونفذت اعتقالات، وعرف من المعتقلين : جمال الزعتري، وساري أبو الهوى، ومحمد أبو جمعة.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الشاب جمال الزعتري وعلى والدته وشقيقته خلال اقتحام المنزل.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد وأحمد الزعتري من أمام مركز المسكوبية خلال تواجدهما لمتابعة اعتقال شقيقهما جمال.