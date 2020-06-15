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كوتينيو يرغب في العودة إلى ليفربول

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، أبدى رغبته في العودة إلى صفوف الإنجليزي، واستعداده لتخفيض راتبه من أجل ذلك.

وتنتهي إعارة كوتينيو (28 عامًا) إلى بايرن بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم سيعود إلى ، والذي من المرجح أن يضعه على رأس قائمة الانتقالات في الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، فإن كوتينيو يرغب في العودة إلى آنفيلد من جديد، بعدما رحل في شتاء 2018، ولم يتأقلم سواء مع برشلونة أو بايرن.

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وأوضحت الصحيفة أن كوتينيو وجه نداءً شخصيًا إلى يورغن كلوب مدرب ليفربول، من أجل إعادته إلى آنفيلد، بعد تأكيده استعداده لتخفيض راتبه.

ويعاني ليفربول ماليًا خلال هذه المرحلة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس .

ويتقاضى كوتينيو راتبًا يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من برشلونة، علمًا بأن الفريق الكاتالوني على استعداد لدفع جزء من راتبه، إذا خرج على سبيل الإعارة، لكن البارسا يفضل بيعه نهائيًا.

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