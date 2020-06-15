رهط: إصابة 9 أشخاص إثر تعرضهم للدهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض 9 أشخاص للدهس في مدينة رهط، ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة، صباح اليوم الاثنين.
وأفاد مصدر طبي، بأنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، حيث وصفت حالة 5 منهم بالمتوسطة وهم يعانون من جروح في أطراف أجسادهم، فيما وصفت جروح الآخرين بالطفيفة.
وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد.
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