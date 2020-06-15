هالاند يمنح ريال مدريد سببا مقنعا لضمه!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، عزز من اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه لسبب مقنع.
ويعتبر هالاند (19 عامًا) هدفًا أساسيًا لريال مدريد، من أجل تعزيز مركز الهجوم، حيث تراجع المعدل التهديفي للفريق منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن هذه المرة ليست الأولى التي يمنح فيها هالاند ريال مدريد أسبابًا كافية لضمه، ولكن السبب الأهم كان يوم أمس، السبت، عندما دخل بديلًا في مباراة دورتموند أمام دوسلدورف، وتمكن من جلب النقاط الثلاث لفريقه، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 95.
ويعتبر هذا الهدف القاتل من أكثر الأشياء التي نالت إعجاب المسؤولين في ريال مدريد، حيث ذكرهم بكريستيانو رونالدو، وكان بمثابة القول "أنا هنا ويمكنني حل الأشياء في أي وقت، والقدرة على التسجيل في أي لقطة".
وأوضح الموقع "الريال في حاجة إلى مهاجم قادر على تغيير النتيجة في أي وقت، مهاجم يبث الخوف والرعب في نفوس الخصوم بمجرد وضع الكرة تحت قدميه"، مثلما كان رونالدو، ويرى النادي هذه الميزة في هالاند.
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