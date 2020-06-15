حالة الطقس: أجواء معتدلة نهارا وباردة نسبيا ليلا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يطرأ اليوم، الإثنين، انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها وتسود أجواء باردة نسبيا في ساعات الصباح الباكر مع سحب متفرقة. وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية معتدلة بشكل عام وحارة نسبيا في المناطق المنخفضة، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة، ومائلة للبرودة في الجبال. وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة أحيانا، وخصوصاً في الجبال.

وغدا، الثلاثاء، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو حارا في المناطق الجبلية وحارا إلى شديد الحرارة في باقي المناطق خاصة في الغورية منها. وفي ساعات الليل الأولى تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، وتنخفض مع منتصف الليل والفجر لتصبح معتدلة في الجبال. الرياح تكون شمالية غربية وأحيانا شمالية.

وبعد غد، الأربعاء، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس حارا في المناطق الجبلية وحارا إلى شديد الحرارة في باقي المناطق خاصة الغورية منها. وفي ساعات الليل الأولى تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا، وتنخفض مع منتصف الليل والفجر لتصبح معتدلة في الجبال. وتكون الرياح شمالية غربية وأحيانا شمالية.