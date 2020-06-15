الارياني يحذر من مساعي مليشيا الحوثي بناء جيل من المؤدلجين بالأفكار الارهابية 

الإثنين 15 يونيو 2020

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني من خطورة الافكار الارهابية التي تلقنها مليشيا الحوثي الانقلابية للأطفال داخل ما تسميها "المراكز الصيفية".



وقال " ان مليشيا الحوثي أنشئت في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها مراكز صيفية لجمع الأطفال وتلقينهم محاضرات عن خرافات الهالك بدر الدين الحوثي واسرته وعما تسميه "التربية الجهادية" بهدف بناء جيل من الإرهابيين والمتطرفين المؤدلجين بثقافة الموت والكراهية".

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‏وأشار إلى ان مليشيا الحوثي الانقلابية تستغل هذه المراكز لتعبئة الاطفال بالأفكار الإرهابية الدخيلة على قيم اليمنيين والمستوردة من ايران تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال وتحويلهم الى ادوات للقتل ونشر الارهاب والفوضى والعنف دون اكتراث لطفولتهم.

‏وجدد الارياني مناشدة للأباء والامهات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بعدم السماح بالزج بأطفالهم في محارق الموت خدمة للمشروع التوسعي الايراني في اليمن والمنطقة، بينما قيادات الحوثي وأبنائهم ينعمون في قصور وفلل صنعاء.

وتسائل الارياني: "‏الى متى سيظل المجتمع الدولي يتفرج على ما تقوم به المليشيا من تجريف للهوية اليمنية وغسل عقول الاطفال وغرس ثقافة الكراهية والعنصرية والقتل، وتحويل اليمن الى وكر للارهاب والتطرف ومصدر لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولن يكون اليمنيين وحدهم من يدفع الثمن".