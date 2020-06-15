شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك .. إصابات كورونا تتخطى 10 ألاف حالة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة في التشيك اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من عشرة آلاف.

وسجل البلد الذي يقطنه 10.7 مليون نسمة 10024 إصابة مؤكدة بالفيروس حتى أمس الأحد و329 وفاة في حين بلغ عدد المتعافين 7226.

وتراوحت الزيادة اليومية بين 31 و74 إصابة خلال الأسبوعين الماضيين.

وفتحت التشيك حدودها مع معظم دول الاتحاد الأوروبي هذا الشهر وزادت الحد الاقصى للتجمعات العامة إلى 500 فرد.