شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب يجري عملية قلب ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح. وذكرت وكالة "المغرب العربي للأنباء" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أن العملية الجراحية جرت أمس بمصحة القصر الملكي بالرباط. وأضافت الوكالة أن العملية جرت بعدما "سجل الإيقاع الأديني لقلب جلالة الملك عودة ظهور اضطراب من جديد" ، موضحة أن العملية جرت "على غرار العملية التي أجريت لجلالته يوم 26 شباط/فبراير 2018 بباريس ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي".

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