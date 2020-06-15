شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: بريطانيا مستعدة للخروج بدون صفقة والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت صحيفة صنداي تليجراف البريطانية أنه من المتوقع أن يحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أن بلاده مستعدة لإنهاء فترة خروجها من الاتحاد الأوروبي دون صفقة بشأن التجارة المستقبلية إذا وصلت المحادثات إلى طريق مسدود.

وقالت الصحيفة إن جونسون سيصر في اجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس على أن بريطانيا ستنهي الفترة الانتقالية للتفاوض بشأن الترتيبات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 كانون أول/ديسمبر المقبل، في تحد للدعوات الواسعة النطاق التي تطالب بالتمديد.

وذكرت الصحيفة إنه سيبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وزعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين بأن بريطانيا ستكون مستعدة لتصبح دولة مستقلة تجاريا في كانون ثان/يناير المقبل "مهما حدث" خلال المفاوضات مع بروكسل.

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وقالت الصحيفة، التي لها صلات وثيقة بحزب جونسون "المحافظين" إنه سيحث مسؤولي الاتحاد الاوروبي على الموافقة على اتفاق تجاري بحلول نهاية الصيف.

لكن الصحيفة ذكرت أن جونسون سيحذر من أن بريطانيا مستعدة وقادرة على إنهاء الفترة الانتقالية لبريكست دون اتفاق بشأن التجارة المستقبلية إذا لزم الأمر.

ومن المقرر أيضا أن يشارك رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي في محادثات اليوم الاثنين