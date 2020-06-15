النفط ينخفض لليوم الثالث على التوالي

وأغلقت بكين أكبر مركز لتوريد الفاكهة والخضروات في المدينة وأغلقت المناطق السكنية المجاورة خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن أثبتت إصابة العشرات من الأشخاص المرتبطين بالسوق بالفايروس، في غضون ذلك، تعتبر فلوريدا من بين بعض الولايات الأمريكية التي لا تزال تشهد زيادات حادة في الحالات.ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فان ارتفاع النفط الخام توقف لمدة ستة أيام الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن أسوأ فيروس لم ينته بعد، وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن الوباء قد يلحق ضررا دائما بالاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، بدأت تخفيضات العرض من أوبك + والولايات المتحدة في إعادة توازن السو ، مما يشير إلى أنه من غير المرجح تكرار هبوط أبريل دون الصفر.

وقال فيفيك دار، محلل السلع في بنك الكومنولث الأسترالي "إذا رأينا الصين تتعرض لانتكاسة مثل الموجة الثانية من الإصابات، فإن الخوف هو أن تشهد بقية العالم موجة أخرى أيضًا".



وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسوية تموز بنسبة 3.8٪ إلى 34.90 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك التجارية وفقد ما يقرب من 12 ٪ منذ أن أغلق عند أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في 10 حزيران.

وانخفض خام برنت لشهر اب بنسبة 2.7٪ إلى 37.69 دولاراً في بورصة ICE Futures Europe بعد انخفاضه بنسبة 8.4٪ الأسبوع الماضي.