النفط ينخفض لليوم الثالث على التوالي

استمر النفط في الانخفاض اليوم الاثنين، بعد أول انخفاض أسبوعي له منذ أواخر نيسان، حيث تفشي فايروس تاجي جديد في الصين وزيادات في الحالات التي تمت إضافتها إلى مكان آخر للقلق من أن الموجة الثانية من الإصابات ستهدد الانتعاش الاقتصادي الوليدة.
ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فان ارتفاع النفط الخام توقف لمدة ستة أيام الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن أسوأ فيروس لم ينته بعد، وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أن الوباء قد يلحق ضررا دائما بالاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، بدأت تخفيضات العرض من أوبك + والولايات المتحدة في إعادة توازن السو ، مما يشير إلى أنه من غير المرجح تكرار هبوط أبريل دون الصفر.
وقال فيفيك دار، محلل السلع في بنك الكومنولث الأسترالي "إذا رأينا الصين تتعرض لانتكاسة مثل الموجة الثانية من الإصابات، فإن الخوف هو أن تشهد بقية العالم موجة أخرى أيضًا".
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط لتسوية تموز بنسبة 3.8٪ إلى 34.90 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك التجارية وفقد ما يقرب من 12 ٪ منذ أن أغلق عند أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في 10 حزيران.
وانخفض خام برنت لشهر اب بنسبة 2.7٪ إلى 37.69 دولاراً في بورصة ICE Futures Europe بعد انخفاضه بنسبة 8.4٪ الأسبوع الماضي.
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