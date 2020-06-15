أكثر من 7000 'داعشي نشط' في العراق وسوريا والقريشي 'أقل جاذبية'

وقال هشام الهاشمي، إن تنظيم داعش وبعد أقل من عام على إعلان هزيمته عاد مرة أخرى إلى الظهور منذ أوائل هذا العام، موضحا أن أنشطة داعش في العراق وسوريا تزايدت منذ كانون الثاني 2020، لكنها لم تصل إلى درجة الاحتلال العسكري للمدن والقرى.



وأرجع الهاشمي، في تصريحات لصحيفة "Albalad" ذلك إلى افتقاد التنظيم في الوقت الحاضر إلى التمويل والبيئة الحاضنة، بالإضافة إلى وجود قوات التحالف الدولي والأميركية في العراق.

وأضاف الهاشمي، أن القائد الجديد للتنظيم، أبو إبراهيم القريشي الهاشمي، أقل جاذبية من سلفه البغدادي ولا يمتلك القدرة العلمية الدينية الفقهية التي يمتلكها البغدادي، لكنه متشدد ولديه تاريخ طويل الانتماء إلى الجماعات الإرهابية منذ عام 2001، ومنها القاعدة.



وأشار الهاشمي إلى أن عدد مقاتلي التنظيم النشطين في العراق وسوريا في الوقت الحالي يبلغ 6 -7 آلاف مقاتل، بالإضافة إلى 11-12 ألف من العاملين اللوجستيين غير النشطين، يتركزون في المناطق المفتوحة والمناطق الحدودية والمناطق ذات التضاريس الجغرافية الصعبة والمعقدة، في شرق سوريا وغرب العراق وشمال شرق العراق.

وألمح إلى أن داعش والقاعدة ربما يعودان على المدى المتوسط باتحاد جديد يمنحهم قدرة أكبر على العودة.