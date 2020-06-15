رياضة 2020-06-15 | 08:15 4,673 مشاهدة أصيب مدير إعلام الاتحاد العراقي لكرة القدم يوسف فعل، بفايروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وظهرت أعراض الفيروس على فعل وزوجته، مما دفعه إلى إجراء الفحوصات الطبية التي كانت نتائجها إيجابية. ويحجر فعل نفسه مع زوجته في منزله مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لمواجهة الفايروس. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة سجلت 1259 إصابة جديدة بفايروس كورونا يوم أمس الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايروس كورونا يضرب اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.