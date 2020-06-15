تركيا تطلق 'مخلب النسر' شمال العراق وسقوط صواريخ في محيط مخيم لاجئين

أعلنت وزارة الدفاع التركية، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".
وقالت في بيان على حسابها في موقع "تويتر": "انطلاق عملية المخلب-النسر. وطائراتنا تدمر جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".
من جانبها افادت مواقع اخبارية كردية عراقية، بأن الطيران الحربي التركي استهدف مواقع لحزب العمال في كل من؛ سنجار، مخمور، الزاب، قنديل، خواكورك، برادوست، جبلي كاره ومتين، زيني ورتي ومناطق بالكايتي.
ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن "ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها".
ويخوض "حزب العمال الكردستاني" تمردا على الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية. وفي الصراع الدائر قتل أكثر من 40 ألف شخص.
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