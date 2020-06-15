القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس عملية جراحية في القلب تكللت بالنجاح. وقالت وكالة "المغرب العربي للأنباء" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن العملية الجراحية جرت أمس بمصحة القصر الملكي بالرباط. وأوضحت أن التدخل الجراحي جاء بعد أن "ظهور اضطراب من جديد" في إيقاع القلب. وخضع العاهل المغربي في فرنسا لعملية مماثلة في فبراير/ شباط عام 2018. ونصب محمد السادس بن الحسن الثاني البالغ من العمر 57 عاما ملكا للمغرب في 23 يوليو 1999.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاهل المغربي يخضع لجراحة ناجحة في القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.