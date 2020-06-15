"القضايا العالقة".. سر تعطيل تشكيل الحكومة في أيرلندا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فشل الحزبان السياسيان التقليديان الرئيسيان بأيرلندا في التوصل إلى نتيجة بشأن مسودة اتفاق تتعلق بتشكيل الحكومة، وذلك بعد ثلاثة أشهر من المحادثات.



وكان من المنتظر أن يوقع قادة فاين جايل وفيانا فيل وحزب الخضر الأصغر، الأحد، على مشروع برنامج عمل حكومي لكنهم ما زالوا بحاجة إلى حل "القضايا العالقة" المتعلقة بالضرائب والمعاشات.

وقال دارا كاليري، نائب زعيم حزب "فيانا فيل"، بعد مغادرته مباني حكومية،: "من المرجح أننا سنوقع على اتفاق ويتوقع أن يفعل القادة الآخرون كذلك عندما تستأنف المحادثات اليوم الإثنين.

Advertisements

وتابع: "كانت هناك قضايا يجب التعامل معها على مستوى القادة... سيجتمع الزعماء مرة أخرى في الصباح وأعتقد أن العملية ستنتهي صباح الغد".

وأضاف أن المحادثات تركزت على الإسكان الذي وصل إلى أزمة لا يمكن تحملها في العاصمة دبلن ، والصحة وإعادة بناء الاقتصاد بعد أزمة فيروس كورونا.

وتأتي تلك التحركات بعد انتخابات الثامن من فبراير /شباط الماضي التي لم تسفر نتائجها عن فائز واضح.