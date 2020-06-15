شاهد.. أردوغان يرعى جرائم ضد الإنسانية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا تحت المظلة التركية.



وطالب بضرورة محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه الجرائم.

وأضاف المسماري أن الموقف العسكري يسير حسب الخطط الموضوعة، وأن الميليشيات التابعة لحكومة فائز السراج في طرابلس تسجل خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

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وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول إنقاذها بالمزيد من الدعم.

وأشار إلى أن الميليشيات المدعومة من تركيا تسعى للهجوم على منطقة الهلال النفطي.

ويسعى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة طرابلس، من قبضة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق التي تمدها أنقرة بالميليشيات للمحاربة في صفوفها ضد القوات المسلحة.