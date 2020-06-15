الكعبي: المساعدات الإنسانية والإغاثية الإماراتية غيرت أوضاع الشعوب للأفضل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان محمد الكعبي، أن مساعدات دولة الإمارات الإنسانية والإغاثية لمتضرري الحروب والكوارث الطبيعية، ساهمت في إعادة الأمل والبسمة لملايين الأسر والأطفال في مناطق مختلفة من العالم، وساعدت بشكل كبير في تغيير أوضاع الشعوب المنكوبة للأفضل.



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ووفقا لموقع 24 قال محمد الكعبي : "لا زالت دولة الإمارات تسير على نهج وإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان مؤمناً بالإنسانية وبدوره وواجبه في العطاء والبناء، وساهم بدعم ومساعدة الشعوب والفئات المهمشة والفقيرة، عبر خلق الإمكانات والوسائل التي تضمن لهم الحياة الكريمة، وتعزز حقهم بالتعليم والعمل والصحة والسكن، إذ قام بتأسيس المدارس، والمعاهد، والمستشفيات، والمساكن، والطرق، والسدود، ومحطات الكهرباء، ودور رعاية الأيتام والأطفال، ومراكز المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، التي كان لها دور جلي في تحقيق حياة أفضل لهم".

وأوضح رئٔيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لدعم الشعوب المتضررة والمنكوبة عكست بصورة مشرفة مساندة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لهذه الشعوب ووضعت الدولة في المرتبة الأولى في مجال العمل الإنساني.

وأضاف أن "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي متواجدة بكوادرها البشرية ميدانياً في مناطق الكوارث لتقديم المساعدة للمنكوبين، وكان لها دور مهم وفعال تجاه الناس المتضررين وحققت الكثير من الإيجابيات التي لا تزال تلقى إشادة واسعة النطاق على مختلف الأصعدة والمستويات في مختلف الساحات العالمية".