مركز دبي المالي العالمي يعود إلى الحياة الطبيعية بعد انتصاره في أزمة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

عاد مركز دبي المالي العالمي إلى الحياة الطبيعية بعد انتصاره في أزمة (كوفيد 19) من خلال فرض إجراءات احترازية على أعلى مستوى.



وأعلن المركز عن ترحيبه بالعملاء وتجار التجزئة وأصحاب المطاعم واستقباله للزوار مع إعادة فتح جميع المنافذ التجارية والمكاتب والمطاعم بشكل كامل في المركز.

وأكدت سلطة المركز المالي أن سلامة وصحة مجتمع مركز دبي المالي العالمي ستبقى أولوية قصوى حيث سيواصل المركز تطبيق تدابير السلامة الوقائية بشكل صارم وفقا لإرشادات حكومة دبي وحكومة الإمارات في الظروف الراهنة بما في ذلك تطبيق إرشادات النظافة والتطهير والتعقيم وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي.

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وبذلك تعاود المكاتب ومجتمع أعمال القطاع الخاص ومحلات التجزئة العمل بسعة 100%، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية وشروط التباعد الاجتماعي، والالتزام بساعات العمل المسموح بها للتنقل على مستوى الإمارة.

وستعمل محلات المأكولات والمشروبات وفقا للسعة المحدّدة لديها شريطة تطبيق إجراءات السلامة والنظافة الاحترازية بشكل دائم، والتي تشمل ترك مسافة مترين على الأقل بين الطاولات وبين جميع العملاء، كما يتوجب على المطاعم وضع فواصل وقائية بين الطاولات.

أما الصالات الرياضية واللياقة ومراكز الترفيه وصالونات الحلاقة والتجميل للسيدات والرجال سيكون عملها بسعة 50% على جميع الخدمات التي تقدمها.

وكجزء من الإجراءات الاحترازية في المركز المالي، سيخضع جميع الزوّار والشركات والموظفين للتحقق من درجات الحرارة لهم على جميع مداخل المركز كما يتوجب عليهم ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات ومنذ دخولهم للمركز المالي وفي جميع الأماكن العامة والخاصة ويشمل هذا الإجراء أيضا زوار أفينيو البوابة إلى باقي المباني والمقرات المتصلة بالمركز المالي.