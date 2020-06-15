اليوم.. بدء التقديم بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي بالأزهر الشريف إلكترونيا

اعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح التقديم بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2020-2021، إلكترونيا بداية من اليوم الاثنين 15 يونيو وينتهى يوم الجمعة 31 يوليو 2020 ، على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط عن طريق بوابة الأزهر الإلكترونية، ولا يسمح للمعهد باستيفاء أي ملفات من أولياء الأمور إلا بعد إعلان نتيجة التنسيق الإلكترونية، وحال ظهروها يتم استيفاء الملفات بالمعهد دون مقابل مع مراعاة عدم توجيههم للحصول على الملف من مكان بعينه.

شروط وضوابط التقديم

يشترط للتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2020-2021 ، يحدد سن القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بحديهما الأدنى والأقصى .

أولا : مرحلة رياض الأطفال – المستوى الأول 4 سنوات الحد الأدنى و4 سنوات و11 شهراً و 29 يوماً الحد الأقصى، أما المستوى الثانى الحد الأدنى 5 سنوات أما الحد الأقصى 5 سنوات و 11 شهراً و 29 يوماً .

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ثانيا المرحلة الابتدائية الأزهرية –

الصف الأول الابتدائى الحد الأدنى 6 سنوات والحد الأقصى 9 سنوات، وفى حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد ادنى لسن القبول، ويستثنى من شرط الكثافة في حدود 20% ترصد منها نسبة 10 % لمن له أخ مقيد أو أخت مقيدة بذات المعهد، وترصد 10% أخرى للطاقة الاستيعابية في حال الإقبال الشديد على المعهد.